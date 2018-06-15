"Я преклоняюсь перед вами". Биртанов поздравил медиков с профессиональным праздником

Глава минздрава РК выразил убеждение, что большинство врачей являются профессионалами и патриотами своего дела, и пожелал всем здоровья и благополучия.

В стенах министерства здравоохранения РК с участием главы ведомства Елжана Биртанова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, «Кәсібіңе басымды ием!». В рамках этого праздника на территории РК проведен республиканский конкурс среди врачей и сотрудников медучреждений «Лучший в системе здравоохранения 2018 года», передает корреспондент Zakon.kz.

В конкурсе приняли участие работники системы здравоохранения со всех регионов Казахстана. Лучшие приехали в Астану.

«Здесь сейчас присутствуют наши коллеги - представители не только министерства здравоохранения, наших подведомственных организаций, но и наши выдающиеся коллеги, которых будут награждать. Думаю, что работники системы здравоохранения, начиная от медпунктов и заканчивая самыми высокотехнологичными центрами, а также работники фармотрасли, общественного здоровья, санитарные врачи, наши ученые, преподаватели - все сегодня заслуживают искренних слов благодарности, искренних поздравлений», - подчеркнул Е. Биртанов.

При этом он отметил, что год из года врачи выполняют свою миссию - трудятся на благо сохранения здоровья граждан, несмотря на сложности.

«Сегодня не просто работать. Но проблемы, которые всегда были и есть - мы их всегда решаем. Мы двигаемся вперед: изучаем международный опыт, внедряем новые технологии, стараемся сделать все, что нужно нашим гражданам ради укрепления их здоровья. Не всегда мы получаем признание, не всегда получаем благодарность пациентов, много испытаний и нареканий бывает, не всегда объективных. Хотелось бы поблагодарить вас и в вашем лице всех коллег за то терпение, которое вы проявляется», - сказал министр.

Глава минздрава обратил внимание на то, что медики в отечественной системе здравоохранения «прошли очень сложный путь».

«У нас были моменты, когда было очень тяжело. Если помните 1990-е годы, начало Независимости, многие из вас работали практически голыми руками, но мы верили, что все наладится. На данный момент в нашем распоряжении есть современные технологии, знания - мы успешно их внедряем. Двигаемся вперед. Для нас всегда главным драйвером являлось наше профессиональное желание сделать как можно больше для больного человека, облегчить страдания. Я глубоко убежден, что большая часть наших медработников - высокие профессионалы, патриоты своего дела. Я преклоняю свою голову перед ними. Хочу искренне пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы наша медицина и Родина процветали», - подчеркнул Е. Биртанов.

После этого министр вручил грамоты победителям конкурса по разным номинациям.

Лучшим врачом года стал Сурашев Нурсан Сеитович, заведующий отделением кардиохирургии Городского кардиологического центра города Алматы.

В номинации «Лучший сельский врач» победил Финк Евгений Викторович, врач хирург из Федоровской центральной районной больницы Костанайской области.

Лучшей медицинской сестрой признали Мырзабаеву Назиру Нургалиевну, старшую медсестру детского отделения из Городской клиническая больница №5 г.Алматы.

Победителем в номинации «Лучший менеджер-организатор здравоохранения» стала Булгацевич Татьяна Борисовна, главный врач Костанайского перинатального центра.

В номинации «Лучший ученый в здравоохранении» победила Муравлева Лариса Евгеньевна , зав.кафедрой биохимии Карагандинского государственного медицинского университета.

Лучшим молодым исследователем в здравоохранении объявили Баймаханова Жасулана Болатбековича. Он работает главным научным сотрудником в Национальном научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова.

Номинация «Лучший социальный работник» досталась Касымовой Лаззат Капасовне социальный работник ЦРБ г.Есик Енбекшиказахского района.

Мусина Айман Аяшевна признана Лучшим преподавателем медицинского ВУЗа, профессор кафедры гигиены АО «Медицинский университет Астана.

В номинации «Лучший преподаватель медицинского колледжа» стала победителем преподаватель Кокшетауского высшего медколледжа Гибадилова Айжан Мейрамовна.

Номинация «Лучший фельдшер» досталась Грищук Сергею Игоревичу. Он работает в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

Дуйсенова Гульсым Абишевна выиграла номинацию «Лучший врач санитарно-эпидемиологического профиля». Она работает в Департаменте охраны общественного здоровья Павлодарской области, руководителем отдела.

В номинации «Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы» победила Кныш Татьяна Николаевна из Рудненского городского отделения филиала «Национальный Центр экспертизы» Костанайской области, врач-бактериолог.

Лучшим независимым экспертом стал Аутенов Борис Балгабаевич, заместитель главного варча по лечебной работе Костанайского перинатального центра.

Ксения Давыдова, Астана.

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