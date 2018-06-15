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Казахстанский фильм «Текетiрес» покажут по китайскому телевидению

Кинокартина получила высокую оценку на международном кинофестивале, который проходит в Китае в городе Циндао.

Фото : BNews.kz15 июня 2018, 18:00

Казахстанский фильм о борьбе с экстремизмом получил высокую оценку в Китае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кинокартина телерадиокорпорации «Казахстан» - «Текетірес» (Противостояние/Standoff) получила высокую оценку на международном кинофестивале, который проходит в Китае в городе Циндао. Как пояснили в пресс-службе телерадиокорпорации, 15 июня подписано соглашение о передаче прав на трансляцию данного фильма по телеканалу CCTV 6, который является самым крупным вещателем кинопродукции на территории Китая.

Фильм повествует о борьбе с экстремизмом. По сюжету майор КНБ РК Рахметов оказывается в эпицентре борьбы с террористической организацией «Солдаты Халифата». Под ударом крупные города Казахстана, а также семья Рахметова. Фильм основан на реальных событиях.


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