Назарбаеву присвоено новое научное звание в Татарстане

Президент Казахстана стал Почетным доктором наук Казанского федерального университета.

В рамках рабочего визита в РФ, Нурсултан Назарбаев посетил Казанский федеральный университет, где встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Нурсултан Назарбаев побеседовал со студентами из Казахстана, проходящими обучение в Казани и пожелал молодым соотечественникам успехов и достижений в учебе, а обращаясь к коллективу вуза отметил богатую академическую и научную базу и практические достижения университета в области инноваций.

«Согласно историческим данным, с 1877 года в Казанском университете активно обучались представители казахской интеллигенции. Отрадно, что тесная историческая связь учебного заведения с Казахстаном сохраняется и сегодня. В настоящее время здесь по разным программам получают знания свыше 500 казахстанских студентов», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что за 25 лет дипломатических отношений Казахстана и России двустороннее политическое и экономическое сотрудничество приобрело образцовый характер.

В ходе посещения высшего учебного заведения главе государства было присвоено звание Почетного доктора наук Казанского федерального университета.

Напомним, в рамках рабочего визита в РФ, Нурсултан Назарбаев посетил Казанский федеральный университет, где рассказал студентам и преподавателям вуза о развитии взаимоотношений между Казахстаном и Татарстаном, о проводимой в Казахстане работе по наращиванию человеческого капитала и формированию интеллектуальной нации, а также предложил организовать Форум молодых лидеров Казахстана и России.

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