В ЗКО прошла международная экспедиция «Индер - перспективный геопарк Приуралья»

Участники международной научно-познавательной экспедиции завершили свои полевые исследования в Западно-Казахстанской и Атырауской областях в рамках программы Рухани жаңғыру.

Ученые-исследователи из Казахстана и России в течение 10 дней посетили сразу несколько уникальных природных мест: гору Большая Ичка – вторую по высоте точку Приуралья, озеро Индер, Индерс­кие горы и карстовое поле, водоем Аралсор и Урдинский сосновый бор. Особое внимание ученых привлек уникальный ландшафт, карстовые формы, источники минеральных вод и лечебные грязи. Наряду с этим члены экспедиции собирали предания и легенды. В широкомасштабных исследованиях принял активное участие российский палеонтолог Владимир Ефимов. Кстати, это именно он классифицировал останки древнего ящера, найденные западноказахстанскими школьниками возле села Погодаево Зеленовского района ЗКО, передает Zakon.kz.

По словам участников экс­педиции, западная часть Казахстана небогата территориями, имеющими статус заказника, резервата, природного парка, заповедника или национального парка. Но это не означает, что здесь нет мест, требующих пристального внимания, изучения и охраны. Один из уникальных уголков природы – озеро Индер на границе Атырауской и Западно-Казахстанской облас­тей. Именно здесь предлагается создать национальный парк, статус которого позволит сочетать хозяйственную деятельность с охраной природы и туризмом.

-– Если вкратце озвучить результаты экспедиции, то можно выделить три основных момента нашей исследовательской работы. Предварительные сенсационные находки экспедиции следующие: во-первых, в Таскалинском районе на горе Большая Ичка впервые было отмечено обитание черных грифов, что является очень удивительным явлением для степной зоны. Во-вторых, на Индере в Индерском районе Атырауской области найдены кости древней амфибии – лабиринтодонта, обитавшего 300 миллионов лет назад. В-третьих, в Бокейординском районе в окрестностях с.Хан Ордасы найден желтобрюхий полоз – это самая северная находка краснокнижного вида змеи на границе ареала, - говорит руководитель международной экспедиции, директор Научно-исследовательского института биотехнологии и природопользования Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана, кандидат географических наук Кажмурат Ахмеденов.

Ученые еще раз убедились в том, что Индер имеет все основания для создания здесь геопарка и включения его в перечень мирового природного и культурного наследия. «Эти земли сейчас никем не охраняются. В некоторых местах идут промышленные работы, в поисках песка, гипса, глины и других полезных ископаемых, которые разрушают местную флору и фауну. Уже давно назрела необходимость сохранить для будущих потомков эти уникальные по своей красоте природные места, защитить их на государственном уровне», утверждают исследователи.

– Большой интерес в Индере вызывают сероводородные родники, а также уникальные пещеры, которые можно использовать для развития туризма. Теперь нам предстоит большая работа по тщательному изучению собранного в ходе экспедиции материала, определению условий его образования и существования, выделению наиболее интересных находок, которые в дальнейшем можно будет представить при создании регио­нального музея, – отметил К. Ахмеденов.

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