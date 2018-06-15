В Костанае камеры видеонаблюдения помогают процессу цифровизации безопасности

В Центр оперативного управления (ЦОУ) стекается вся оперативная информация и отсюда осуществляется управление всеми силами и средствами городских полицейских служб. Деятельность этого важного подразделения в полиции не прекращается ни на минуту.

На современном этапе развития технических средств, аппаратно-программный комплекс ЦОУ УВД города Костаная обновлялся неоднократно. Последняя версия значительно расширила возможности его применения. Сегодня АПК ЦОУ позволяет осуществлять анализ совершаемых преступлений по видам, месту и времени совершения. Это дает возможность формировать планы комплексного использования сил и средств на основе компьютерной обработки данных по оперативной обстановке и уровня криминогенности каждой конкретной территории. Электронная карта позволяет производить поиск по адресу, осуществлять просмотр видеокамер в режиме реального времени и отслеживать перемещения автопатрулей, сообщает zakon.kz.

В ЦОУ установлена цифровая радиосистема оснащенная «GPS», которая позволяет улучшить качество связи, определять и контролировать место расположение пеших постов и автопатрулей патрульной полиции и участковых инспекторов полиции. С помощью установленной системы спутниковой "GPS" навигации на автопатрулях комплексных сил полиции достигнуто оперативное прибытие патрульных экипажей на место происшествия.

- Сегодня на территории города Костаная установлено 432 камеры видеонаблюдения. Из них 211 камер уличного видеонаблюдения: 151 – на улицах и общественных местах, 60 – во дворах жилых массивов по программе «Безопасный двор», - сообщил начальник ЦОУ УВД города Костаная майор полиции Ермек Аминов.

С помощью системы видеонаблюдения осуществляется охрана общественного порядка путем выявления и раскрытия уголовных и административных правонарушений. Так, за 5 месяцев 2018 года с помощью камер наружного видеонаблюдения выявлено 36 фактов с признаками состава уголовного правонарушения и 8667 административных правонарушений из которых камерами ЦОУ – 4325, камерами «Безопасный двор» - 4342, по которым наложено штрафов более чем на 63 млн. тенге.

В декабре 2017 года в ЦОУ выведено рабочее место установленных в городе Костанай 8 аппаратно-программных комплексов «Автоураган», выполняемые функции автоматической фиксации превышение установленной скорости движения, движение по полосе для маршрутных транспортных средств, выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, автоматическое распознавание регистрационных знаков всех автомобилей, проследовавших через зону контроля, ведение статистики движения транспорта: определение количества ТС, проехавших за период времени и направлению движения, трансляция обзорного видео с рубежа контроля.

АПК подключен к базам данных МВД РК («Розыск» и др.). Так же, с 25 января по май комплексом «Автоураган» в автоматическом режиме зафиксировано три автомашины, находящиеся в розыске, как похищенный автотранспорт, всего 22 600 правонарушений и наложено штрафов на общую сумму 243 млн. 710 тыс. тенге.

В рамках пилотного проекта с середины марта 2018 года АО «Казахтелеком» в зал Центра оперативного управления УВД города Костанай предоставлен доступ к системе «Облачное видеонаблюдение» 601 подъезд многоэтажных домов, в количестве 1202 камер. Система «Облачное видеонаблюдение» имеет возможность просмотра камер в реальном времени и архивной записи, также оснащена функцией съемки в темное время суток.

В ближайшей перспективе ожидается улучшение программного обеспечения и обслуживание систем ЦОУ, что позволит лучше контролировать ситуацию и тем самым обеспечить охрану общественного порядка и раскрытие преступлений.

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