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23 мертвых сайгака со спиленными рогами обнаружены в Костанайской области

Экспертиза должна установить, пали ли сайгаки сами, или их убили.

Фото : Радио Азаттык15 июня 2018, 18:43

Природоохранная полиция усиливает контроль за местами обитания животных, находящихся под угрозой исчезновения. А расследованием того, как погибли сайгаки, занимаются полицейские Костанайской области, поскольку мертвые животные были обнаружены на территории нашего региона, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Для предотвращения и раскрытия преступлений, связанных с браконьерством, в Казахстане в целом, и на территории Костанайской области в частности, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Сайгак».

«Вдоль границы Актюбинской и Костанайской области были обнаружены 23 туши сайги мумифицированные. Причины сейчас устанавливаются, направлены на экспертизу. Но у этих туш были спилены рога», — сообщил начальник отделения природоохранной полиции МПС ДВД Костанайской области Талгат Ахметов.

Полицейскими по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». То есть в данном случае, затраты, которые понадобятся для восстановления окружающей среды, оценены более чем в 1000 МРП, то есть почти в два с половиной миллиона тенге. Гибель сайгаков произошла примерно в срок от трёх недель до месяца.

«Сейчас проводятся оперативные мероприятия по раскрытию и установлению лиц которые спилили рога данных животных. Экспертиза же должна установить, пали ли сайгаки сами, или их убили», — заключил Талгат Ахметов.


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