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Мужчина разделся перед Тимошенко во время ее выступления

Мужчина признался политику в любви и заявил, что "хочет в Европу".

Фото : kp.ua15 июня 2018, 18:48

Неизвестный мужчина разделся перед главой украинской партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко во время ее выступления на форуме в Киеве, сообщает РИА Новости.

Видео инцидента опубликовал телеканал NewsOne.

На записи видно, как молодой человек поднимается на трибуну, чтобы вручить Тимошенко цветы. После этого он признался политику в любви и заявил, что "хочет в Европу".

"Надеюсь на это. Буду делать все, чтобы это было так", — сказал молодой человек и снял рубашку.

При этом пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на спине мужчины была надпись, повторяющая название форума —"Новый курс Украины", однако под ней была нарисована стрелка, указывающая вниз, как будто демонстрирующая направление.


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