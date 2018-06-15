В Астане назвали претендентов на госпремию в области литературы и искусства

Непосредственное рассмотрение работ проходило в формате отдельного обсуждения в трех секциях: литература; музыка, театр и кино; изобразительное искусство и архитектура.

В Астане состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства под председательством Государственного секретаря РК Г.Н.Абдыкаликовой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

На заседании была заслушана информация о произведениях, поступивших на соискание Государственной премии 2018 года, а также об итогах проведенной работы по регистрации и проверке их соответствия предъявляемым требованиям.

Открывая заседание комиссии, Гульшара Абдыкаликова акцентировала внимание на словах Президента страны Н.Назарбаева, озвученных в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»:

«Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены».

– Премия присуждается за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом в развитие отечественной культуры, – сказала Госсекретарь.

Непосредственное рассмотрение работ проходило в формате отдельного обсуждения в трех секциях: литература; музыка, театр и кино; изобразительное искусство и архитектура. По итогам тайного голосования, проведенного в секциях, были отобраны произведения, рекомендованные для участия в окончательном отборе конкурса. Общим решением Комиссии утвержден список претендентов, прошедших на следующий этап.

Согласно Положению о Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства в целях широкого обсуждения в обществе информация об авторах и произведениях будет размещена в республиканских газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».

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