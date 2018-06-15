Аким Алматы поздравил врачей с Днем медицинского работника

Бауыржан Байбек отметил, что врач – это призвание, а медицина поистине есть самое благородное из всех искусств.

В преддверии Дня медицинского работника в Алматы состоялось чествование представителей здравоохранения города. В ходе торжественного мероприятия 30 сотрудников данной сферы получили Почетные грамоты акима города Алматы, сообщает zakon.kz.

Поздравляя врачей с профессиональным праздником, аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что врач – это призвание, а медицина поистине есть самое благородное из всех искусств.

«Во благо спасения здоровья и жизни человека вы нередко жертвуете очень многим, неуклонно следуя принципам сострадания и милосердия. Именно поэтому во все времена врач, лекарь, целитель вызывал огромное уважение и почтение. Елбасы всегда говорит о важности сохранения и укрепления здоровья казахстанцев, подчеркивая, что «здоровье нации – основа нашего успешного будущего», - сказал аким Алматы.

Отметим, что одним из важнейших принципов Программы развития Алматы до 2020 года является забота о каждом человеке, которая предусматривает большой комплекс мер по развитию здравоохранения города.

Так, за последние 5 лет бюджет городского здравоохранения увеличился до 60%, составив в этом году почти 95 млрд. тенге, продолжительность жизни впервые превысила 76 лет, общая смертность снижена на 14%, младенческая смертность снижена на 33%. Снижена смертность и от таких заболеваний, как туберкулез - на 38%, злокачественные новообразования - на 20%.

В городе развивается медицинская инфраструктура. Только в прошлом году в Алматы введены в строй 5 новых медицинских объектов: 2 поликлиники в Наурызбайском районе, поликлиника городской клинической больницы №5 в Медеуском районе и современный склад вакцин и иммунобиологических препаратов на общую сумму 4,8 млрд. тенге.

Также, сегодня в Бостандыкском районе открылась современная Централизованная лаборатория, в которой будут проводиться все необходимые виды исследований: молекулярно-генетические, иммуноферментные и иммунохимические, паразитологические, микробиологические, серологические, биохимические, общеклинические и др. Централизованная лаборатория оснащена суперсовременным оборудованием, которая позволяет не только идентифицировать микроорганизмы по стандартизированным биохимическим тестам, но и определять их чувствительность к антибиотикам. В год на новом объекте с особой степенью точности будет проводиться до 500 тысяч лабораторных исследовании.

Кроме того, в 2017 году начато строительство еще 9 объектов на общую сумму 11,3 млрд. тенге. Из них, в текущем году планируется сдать пять. Также в городе активно развивается медицинский туризм. Так, в клиниках города только с начала этого года пролечились почти 2 тысячи иностранцев из 50-ти стран ближнего и дальнего зарубежья. Мегаполис для получения медицинской помощи приезжают из США, Турции, Китая и других стран.

В рамках работы по цифровизации данной сферы, сегодня все медицинские организации города активно применяют информационные системы. С 1 июня осуществлен частичный переход на безбумажное ведение учетной документации по 30 формам. К 1 сентября текущего года планируется полностью перейти на электронное здравоохранение и сформировать электронные паспорта здоровья всего населения города.

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