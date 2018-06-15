Лучшие Кызылординские выпускники получат гранты в медицинские вузы

Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев поздравил медиков с профессиональным праздником и рассказал о проводимой в регионе работе и развитию медицинской отрасли.

В этом году в области планируют выделить 25 грантов в резидентуру, а также гранты акима области для лучших выпускников школ и медицинских колледжей региона. Об этом сообщил аким области Крымбек Кушербаев на торжественном собрании ко Дню медицинского работника, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акимата Кызылординской области.

В областном музыкально-драматическом театре имени Н.Бекежанова состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев поздравил медиков с профессиональным праздником и рассказал о проводимой в регионе работе и развитию медицинской отрасли. Так, в течение последних 3 лет в регионе готовят резидентов по нужным медицинским специальностям за счет грантов акима области, в этом году также выделены 25 грантов в резидентуру.

«С этого года будут выделяться специальные гранты акима области для лучших выпускников средних школ и медколледжей для поступления в вузы. В прошлом году на переподготовку специалистов было выделено 68 миллионов тенге, в этом году финансирование будет увеличено до 130 млн.тенге. В текущем году наши специалисты прошли повышение квалификации и обмен опытом в России и, в том числе, в Татарстане, в Китае и Австрии», - отметил аким области.

Глава региона вручил лучшим медработникам по итогам года сертификаты на 500 тысяч тенге каждый.

Мероприятие завершилось праздничной концертной программой.

Напомним, что в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» медицинские организации региона полностью оснащены информационными системами, на внедрение цифровых технологий и компьютеризацию из местного бюджета выделено 365 млн.тенге. Активно развивается и государственно-частное партнерство: если в 2017 году в области было реализовано 4 проекта в сфере ГЧП, то в текущем – 28 проектов на общую сумму 14,0 млрд.тенге. За последние 5 лет в регионе построено 58 объектов здравоохранения, в том числе 49 – взамен аварийных.

В результате общая смертность в регионе снизилась на 4 процента, в том числе младенческая – на 41,2 процента, смертность от раковых заболеваний – на 22,8 процентов, от туберкулеза – в 2 раза. Средняя продолжительность жизни за последние 5 лет увеличилась на 2,5 года, составив 72,2 года.

Отметим, что в будущем планируется также открыть кардиологический центр для жителей Аральского, Казалинского и Кармакшинского районов и города Байконыр на базе Казалинской центральной больницы, а также завершить строительство центральных больниц на 150 коек в Аральском и Шиелийском районах. Кроме того, в центре Казалинского района поселке Айтеке би построят поликлинику на 250 посетителей, а в Кызылорде в рамках ГЧП планируется строительство поликлиники на 250 посетителей с реабилитационным центром и многопрофильной больницы на 300 коек на левобережье Сырдарьи.

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