У алматинской преступной группировки была изъята картина Пабло Пикассо за $4,4 млн

Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд. тенге.

Департаментом КНБ РК по г. Алматы совместно со Службой экономических расследований ДГД г.Алматы 14 июня 2018 года осуществлено задержание группы лиц, занимавшейся оборотом предметов антиквариата с целью личного обогащения, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд. тенге.

В числе изъятых предметов: 367 восточных рукописных (ХІV-ХІХ вв.) и литографических (XVIII - начало XX вв.) книг общей стоимостью 261 млн. тенге, картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд. тенге, сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности. Назначены соответствующие экспертизы для уточнения исторической ценности. По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 234 УК РК (Экономическая контрабанда), - говорится в сообщении.

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