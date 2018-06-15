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В Британии орудует серийный метатель мертвых кроликов

Администрация Кентского университета заявила, что за последние две недели несколько студентов обнаружили в своих комнатах мертвых животных.

Фото : народнаявыставка.рф15 июня 2018, 19:58

В британском городе Кентербери разыскивают неизвестного, бросающего в окна общежития тушки кроликов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Администрация Кентского университета заявила, что за последние две недели несколько студентов обнаружили в своих комнатах мертвых животных. В одного из них даже смогли попасть трупиком кролика, когда он стоял у открытого окна в комнате своей девушки. Это увидела студентка бизнес-факультета Кэйлин Муар (Kaylin Moir), а когда она вернулась в свою комнату, то нашла другое мертвое животное на кухонном столе.

Несколько других жителей также пожаловались на подобные инциденты. Они призвали администрацию учебного заведения принять меры и вычислить виновного.

«Может, это и звучит как глупая студенческая шутка, но я очень расстроилась, когда нашла мертвого кролика на своей кухне», — пожаловалась одна из них.

Охранники кампуса усилили патрулирование и собрали всех мертвых кроликов. Началось внутреннее расследование серии происшествий.

Источник: Lenta.ru


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