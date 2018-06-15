В ЗКО определены победители областного этапа конкурса «Мерейлі отбасы»

Финальный тур национального конкурса состоится в 9 сентября этого года в столице нашей республики, где примет участие и лучшая семья ЗКО.

Самой образцовой семьей в Западно-Казахстанской области в этом году стала семья Алмагамбетовых из г.Уральска. Они примут участие в финале республиканского конкурса «Мерейлі отбасы-2018», который состоится в г.Астане осенью этого года, сообщает zakon.kz.

Семья Алмагамбетовых и на городском конкурсе лучших семей была признана решением жюри самой образцовой. Глава семьи Адильбек Алмагамбетов, руководитель крестьянского хозяйства «Бауырым», признается, что отдает много времени и сил работе, но никогда не забывает, что семья стоит всегда на первом месте. Вместе с супругой Натальей они воспитывают двоих сыновей. Каждый из детей занимается своим любимым хобби: старший сын Алибек – победитель множества спортивных соревнований разного уровня, от городских до международных. Восточные единоборства и қазақ куресі – для юноши на сегодня в приоритете, и тренера возлагают на парня большие надежды. А вот младший сын Мырзагул – человек творческий, серьезно занимается музыкой и пением, также, как и старший брат, является лауреатом многих конкурсов и фестивалей. Супруга Адильбека – Наталья Алмагамбетова – не только хорошая хозяйка и любящая мама, но и грамотный профессионал на рабочем месте. Она работает преподавателем казахского языка кафедры казахской филологии ЗКГУ им.М.Утемисова, является учителем высшей квалификационной категории. Кстати, Наталья по национальности – русская, что нисколько не мешает ей свободно владеть литературной казахской речью и письмом.

Финальный тур национального конкурса состоится в 9 сентября этого года в столице нашей республики, где примет участие и лучшая семья ЗКО. Также, призерами областного конкурса стали семьи: Бисенгалиевых из Жанибекского района, Имашевых – из Зеленовского района и Ерекешовых – из Казталовского района. Все участники были награждены грамотами и памятными призами.

– В казахских семьях сохранение семьи было одним из основных приоритетов, пожилые люди оберегали молодежь от опрометчивых поступков, с раннего возраста воспитывая чувство ответственности. При создании семьи случаются разного рода трудности, и семья должна сообща им противостоять. Родители вместе должны способствовать правильному воспитанию подрастающего поколения. Самый счастливый ребенок – это ребенок, воспитывающийся в полноценной семье. Как отметил Президент страны Нурсултан Назарбаев в программе «Рухани жаңғыру»: «Мы должны возрождать и культивировать семейные ценности, обычаи и традиции наших предков». Именно с семьи начинается воспитание каждой личности, поэтому семейные ценности являются одним из основных направлений политики нашего государства, – отметил заместитель акима области Габидолла Оспанкулов.

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