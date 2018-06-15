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Крупную партию сигарет изъяли сотрудники ДВД Актау

Обнаружено и изъято 17 245 контрабандных коробок различных сортов сигарет иностранных марок.

Фото : Пресс-служба ДВД Актау15 июня 2018, 20:50

В Актау изъяли 8 миллионов 622 тысячи 500 контрабандных сигаретных пачек, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.

"13 июня 2018 года примерно в 11.40 в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УБОП ДВД Мангистауской области в одном из складских помещений на базе Промзоны при осмотре было обнаружено и изъято 17 245 контрабандных коробок различных сортов сигарет иностранных марок", - говорится в сообщении.

В каждой коробке по 500 пачек сигарет без каких либо акцизных марок и документов.

Общее количество 8.622.500 сигаретных пачек.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР от 13.06.2018 года, по ст. 234 ч.2 УК РК (экономическая контрабанда)

Согласно ст.186 УПК РК уголовное дело по подследственности будет передано в СЭР ДГД Мангистауской области.


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