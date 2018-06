Бывший муж Анджелины Джоли раскрыл причину развода

Торнтон также отметил, что в действительности их отношения с актрисой были намного спокойнее, чем их представляла общественность, сообщает портал "Дни.ру".

Бывший муж Анджелины Джоли — американский актёр Билли Боб Торнтон рассказал о причинах расставания с самой красивой актрисой Голливуда и развеял многолетний миф об их отношениях.

Billy Bob Thornton says there's only one reason he isn’t still married to Angelina Joliehttps://t.co/6sARddW3t6 pic.twitter.com/3nxpM3Rix9