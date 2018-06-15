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Бывший муж Анджелины Джоли раскрыл причину развода

Актёр признался, что причина расставания с актрисой заключалась в её стремлению к повышенному вниманию.

Фото : HELLO! Russia15 июня 2018, 21:07

Торнтон также отметил, что в действительности их отношения с актрисой были намного спокойнее, чем их представляла общественность, сообщает портал "Дни.ру".

Бывший муж Анджелины Джоли — американский актёр Билли Боб Торнтон рассказал о причинах расставания с самой красивой актрисой Голливуда и развеял многолетний миф об их отношениях.

Экс-супруг Джоли напомнил, что они считались самой яркой парой Голливуда — одинаковые татуировки, жаркие поцелуи на красной дорожке и даже кулоны с кровью друг друга. По его словам, в действительности их отношения были намного спокойнее, чем их представляла общественность. Актёр признался, что причина расставания с актрисой заключалась в её стремлению к повышенному вниманию.

— Она открытый миру человек, а я агорафоб. Это на самом деле единственная причина, по которой мы теперь не вместе, — приводит слова Торнтона .

Тем не менее артист отметил, что проведённые с Анджелиной Джоли четыре года были самыми замечательными в его жизни. По его словам, он до сих пор поддерживает приятельские отношения с голливудской красавицей и не держит на неё зла.

Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли познакомились на съёмках фильма "Управляя полётами" в 1999 году, а в 2000-м поженились. Брак голливудских звёзд развалился в 2003 году.


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