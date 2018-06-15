Шукеев - 80% сельхозтехники в стране устарело

Министр отметил, что субсидировать нужно чисто отечественных производителей

Заместитель Премьер-Министра-Министр сельского хозяйства РК высказался об отечественной сельхозтехники, передаёт корреспондент Bnews.kz.

На отчётной встрече министра сельского хозяйства перед населением был задан вопрос касательно состояния отечественной сельхозтехники. Отметим, что 80% сельхозтехники в стране устарело.

"Действительно, это критический вопрос. 80% техники изношено больше 15-17 лет. Чтобы поддержать производительность, нам надо резко обновлять технику. Мы обновляем 2% техники. Дай бог добиться 6%. А 10-12% - лучшие перспективы. Что касается отечественных заводов, есть же считанные количества, мы знаем. "Вектор" производится в Кокшетау, в котором приводят узлами комбайны, там же прикручивают и говорят, что это отечественное производство – давайте это субсидировать. "Агромашхолдинг" в Костанае, "МТЗ" в Семее. Это на самом деле обман самих себя, что есть отечественные сельхозтоваропроизводители. Есть маленькие заводы, которые выпускают навесные оборудования, посевные комплексы. Их действительно надо поддерживать", - высказался Умирзак Шукеев.

Ранее на отчётной встрече ведомства фермер из Западно-Казахстанской области Катауолла Ашигалиев поднял вопрос кредитования аграриев.

Кроме того, министр рассказал о проблемах экспорта некоторых продуктов. Так, по итогам 2017 года отмечается уменьшение объёмов экспорта казахстанской муки и пшеницы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!