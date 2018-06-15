Казахстанец нокаутировал тайца и завоевал пояс чемпиона Азии по муайтай

Казахстанский тайбоксер Еламан Саясатов завоевал титул чемпиона Азии по версии Всемирного совета муайтай (WMC) в рамках Кубка акима Астаны, передает корреспондент Vesti.kz.



20-летний Саясатов в предпоследнем, четвертом, раунде нокаутировал Конгкамрая Жирапонга из Таиланда. Таец выходил на поединок с 95 победами, но Саясатов сумел нанести ему 26-е поражение в карьере и выиграл континентальный пояс.





"Посвящаю свою победу 20-летию столицы. Своей любимой маме и президенту Федерации Карим Кажимкановичу. Обещаю стремиться к новым победам для Казахстана," - рассказал молодой спортсмен.

Почетными гостями состязания стали премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, председатель КНБ и президент Федерации муайтаи РК Карим Масимов, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы и аким Астаны Асет Исекешев.



Титульный поединок Саясатова и Жирапонга предварял международный турнир, где победителю доставался Кубок акима Астаны. Состязание в весовой категории до 71 килограмма прошло в формате "восьмерки" по олимпийской системе: с четвертьфиналов и до боя за трофей.



Открывали турнир бразильский боец Фабиано Хауторн (22-10) и Диас Касенов (8-1) из Казахстана. Отечественный спортсмен выиграл бой единогласным решением судей по итогам трех раундов.



Его соперник по полуфиналу определялся в следующем бою - между Бекжаном Матысаевым (18-3) из Кыргызстана и поляком Матеушом Янеком (11-2). Как и Касенов, бой по очкам выиграл Матысаев.