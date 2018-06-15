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Криштиану Роналду едва избежал тюрьмы

Пятикратному обладателю "Золотого мяча" придётся выплатить 18,8 миллиона евро.

Фото : Sportbox15 июня 2018, 22:30

Криштиану Роналду признал вину в совершении четырёх налоговых преступлений, сообщает Life.ru.

За каждое из них ему назначен тюремный срок до шести месяцев, суммарно — почти два года лишения свободы. Однако по испанским законам, если наказание составляет менее 24 месяцев, то реальный срок можно заменить на условный, на чём и настояли адвокаты португальца.

При этом пятикратному обладателю "Золотого мяча" придётся выплатить 18,8 миллиона евро: это сумма самих налогов и штраф за уклонение от уплаты.

Ранее Роналду обвиняли в том, что он с 2011-го по 2014 год скрывал доходы с помощью своей компании. Изначально называлась сумма в 14,7 миллиона евро, но юристам игрока удалось снизить её до 5,7 миллиона евро.


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