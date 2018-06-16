Алматинские родители возмущены детской сказкой о нижнем белье

В сборнике сказок обнаружился эротический подтекст.

Недетское чтиво. Именно так можно охарактеризовать рассказ, опубликованный в сборнике сказок на казахском языке. Рассказ повествует об отношениях платья и нижнего белья на теле ребёнка. Родители недовольны и переживают за то, на какой литературе им предлагают воспитывать детей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

«Я и без тебя могу прожить. Всегда находишься рядом со мной, и задеваешь меня! - огорчились трусы после прикосновения к себе подола платья».

Этот короткий рассказ вызвал серьёзное недовольство Айсулу Абубакировой. В переводе с казахского, он называется «Трусы и платье».

Её дети от прочитанного и вовсе были в недоумении и просили маму разъяснить смысл написанных 14-ти строк, но женщина не знала, что ответить.

- Как платье и трусы прикасаются и пристают друг к другу, - мои дети стали спрашивать у меня об этом. Что, они могут пожениться и показывают вот в этой книжке все написано. Еще спрашивали, как это сказка закончится? Когда, я сама начал читать эту книжку, я удивилась, - рассказывает Айсулу Абубакирова.

Своё возмущение творчеством писателя женщина выразила в Интернете. На её негодование откликнулись и другие родители. Они согласны с эротическим характером содержания написанного в рассказе. Он входит в детский сборник сказок «Жолын Болсын».

Сборник детских сказок автора можно перевести как пожелание доброго пути. В свет он вышел в 2011 году. В книге указаны фамилии и имена четырёх редакторов принимавших текст. Один из них Султан Калиев. Мужчина говорит, что рассказа о трусах и платье он никогда не читал.

- Мне стыдно, что моя фамилия здесь написана. Да, я признаю, что состою в коллегии. Значит, не все рассказы показывают нам в редакции. Если дети не могут понять прочитанное, зачем, писать такое? Автор хочет рассказать, как соприкасаются трусы и платье? И что из этого вышло? Ничего. Кто бы ни написал это, он не справился со своей задачей, - считает писатель Султан Калиев.

По мнению издателя Багдата Мажита подобная сказка не предназначена для несовершеннолетних. Такое творчество несет совсем иные ценности в отличие от культивируемых нашим обществом.

- Это большая ошибка, что распечатали такую книгу. В издательстве, тоже должны были смотреть за содержанием книги. Одушевление разных вещей и предметов, это давняя традиция. С эпохи Андерсена. Я считаю, что, рассказ был настолько воодушевленным, что это не допустимо, - комментирует ситуацию заместитель главного редактора журнала Багдат Мажит.

Чтобы писать хорошие рассказы, нужен талант. Ну а перед авторами произведений для самых маленьких читателей стоит особая ответственность. Родители говорят о дефиците современных книг, которые учат любви, нравственности, заботе и героизму. В наши дни художественная литература у детей и так не сильно пользуется спросом. И вряд ли сказка о трусах и платьях вернёт к ней интерес.

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