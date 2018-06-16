Китай вводит симметричные пошлины на американские товары

В пятницу США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, что затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку.

В Пекине пообещали ответить на новые торговые ограничения со стороны США, сообщает РИА Новости.

"Мы незамедлительно примем меры по введению симметричных по объему и интенсивности пошлин", — говорится в заявлении министра коммерции КНР.

В пятницу США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, что затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку, заявил Дональд Трамп.

В Пекине заявили, что аннулируют все достигнутые с американской стороной договоренности по торговым вопросам.

Торговые отношения США и КНР

В начале апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.

В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят вводить взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые меры.

Кроме того, США планируют 30 июня объявить о шагах по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса.

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