Бывший соперник Головкина предсказал итог второго боя с Канело

Я думаю, Головкин первый бой выиграл и предсказываю, что он выиграет снова, - пишет Мартин Мюррей.

Бывший соперник Геннадия Головкина, британец Мартин Мюррей, высказал свое мнение о предстоящем поединке казахстанца с Саулем Альваресом, сообщает zakon.kz.

Свой прогноз он опубликовал в Instagram.

«На!!! Наконец-то я увижу этот матч-реванш! Какой был первый бой и нет сомнений, что реванш будет еще лучше! Я думаю, Головкин первый бой выиграл и предсказываю, что он выиграет снова, и на этот раз судьи вынесут правильное решение. В этом поединке выиграют и болельщики. Отличный бой!» — написал Мюррей в Instagram.

Первый бой Головкин — «Канело» состоялся 16 сентября 2017 года и завершился спорной ничьей — по мнению многих людей из мира бокса, судьи просто «ограбили» казахстанского боксера.