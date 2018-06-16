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В Шымкенте и Экибастузе двое детей выпали из окон 5 этажа

Оба ребенка остались дома без присмотра взрослых.

Фото : Myslo16 июня 2018, 01:36

В пятницу в Казахстане зафиксированы два случая падения детей из окон, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Оба мальчика выпали из окон пятого этажа. Один случай произошел в Шымкенте, другой в Экибастузе. И оба ребенка, - семи и пяти лет, остались дома без присмотра взрослых. Оба госпитализированы.

В этой связи, спасатели обратились к казахстанцам.

Уважаемые родители! Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней, - говорится в сообщении.

При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.


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