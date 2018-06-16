Казахстан может принять Всемирные игры единоборств

Вице-президент международного конвента "Спорт-Аккорд", генсек международной федерации муай-тай IFMA Стефан Фокс предложил Казахстану выдвинуть свою кандидатуру на проведение Всемирных игр единоборств в следующем году, передает Sputnik Казахстан.

Свою инициативу Фокс озвучил на встрече с вице-министром культуры и спорта Казахстана Сакеном Мусайбековым. По его словам, в Астане налажена хорошая инфраструктура для проведения турнира.

"Я в Астане уже несколько дней. То, что я уже увидел, меня поразило. Я побывал на многих спортивных объектах, все очень качественно построено. Я считаю, Казахстан имеет огромный потенциал для проведения такого масштабного мероприятия. И предлагаю вам попробовать выдвинуть свою кандидатуру на проведение Всемирных игр единоборств", – сказал Стефан Фокс.

Вице-министр культуры и спорта Казахстана отметил, что развитие разных видов единоборств дает толчок массовому спорту.

"Для нас проведение такого масштабного мероприятия — большая честь. Если Международный конвент доверит Казахстану такое соревнование, мы будем только рады", – сообщил Сакен Мусайбеков.

"Спорт-Аккорд" — мультиспортивное мероприятие, основным элементом которого являются соревнования между представителями спортивных единоборств и спортивных боевых искусств. Решение о проведении этих игр было принято международными спортивными федерациями, членами GAISF (Global Organisation of international Sport Federations, Всемирная организация международных спортивных федераций): айкидо, бокса, борьбы, дзюдо, джиу-джитсу, карате, кендо, кикбоксинга, муай-тай, самбо, сумо, тхэквондо и ушу.