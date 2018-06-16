Женщине вернулось зрение после того, как ей пересадили зуб в глаз

Сначала зубную роговицу вживили в щёку женщины, и она проходила с имплантатом три месяца.

В израильской больнице "Бейлинсон" восстановили зрение слепой пациентке, имплантировав в глаз фрагмент её собственного зуба. Как отметили в медучреждении, такая сложная и редкая операция была проведена ими впервые, пишет Лайф.

Ципи Балили потеряла зрение из-за тяжёлого заболевания роговицы. Когда женщине предложили инновационный метод пересадки, она решила довериться врачам. Поскольку израильские медики выполняли такую операцию впервые, на помощь им прилетели офтальмологи и специалисты челюстно-лицевой хирургии из швейцарской клиники. На первом этапе пациентке удалили зуб вместе с корнем и сделали из него пластинку по размеру глаза. Затем в ней просверлили отверстие диаметром 3 мм и вставили туда искусственную роговицу.

Полученную "зубную роговицу" Ципи вживили в щёку, чтобы организм построил новые кровеносные сосуды и отторжения инородного тела не произошло. С имплантатом пациентка проходила три месяца, после чего его извлекли вместе с сосудами из щеки и пересадили в роговицу, предварительно очистив. Вскоре Ципи начала видеть.

— Эта операция предназначена для полностью потерявших зрение пациентов с тяжёлыми заболеваниями роговицы, которым по тем или иным причинам нельзя сделать пересадку от донора, — пояснил доктор Эйтан Ливни, проводивший операцию офтальмолог.

По словам врача, после окончательного приживления "зубной роговицы" пациент может в косметических целях использовать склеральную линзу, которая внешне выглядит как нормальный глаз со зрачком и радужкой.

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