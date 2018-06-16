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Жертвами ДТП в Боливии стали 17 человек

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Фото : AP Photo / Enric Marti16 июня 2018, 07:16

До 17 человек увеличилось число жертв ДТП с участием пассажирского автобуса в Боливии, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Согласно спискам, опубликованным радио на своем сайте, общее число погибших составляет 17 человек, еще 22 человека получили ранения.

Пассажирский автобус врезался в скалу на шоссе в районе города Потоси. Полиция считает, что причиной аварии стало превышение скорости.


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