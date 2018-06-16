На берег реки выползли десятки крокодилов

Крокодилы выходят на берег во время отлива в сухой сезон, чтобы отогреться на солнце после холодной ночи.

На Северной территории Австралии рыбак снял на видео десятки гребнистых крокодилов, вышедших на берег реки Дейли. Об этом сообщает ABC News.

Уэйд Келли (Wade Kelly), использовавший для съемки дрон с камерой, утверждает, что насчитал по меньшей мере 50 рептилий. По его словам, он много раз видел в тех местах крокодилов, греющихся по утрам после отлива, но никогда не встречал их в таком количестве.

Специалисты полагают, что снятые им кадры свидетельствуют о здоровье местной экосистемы. Крокодилы выходят на берег во время отлива в сухой сезон, чтобы отогреться на солнце после холодной ночи.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

Источник: Lenta.ru.

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