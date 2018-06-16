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На берег реки выползли десятки крокодилов

Крокодилы выходят на берег во время отлива в сухой сезон, чтобы отогреться на солнце после холодной ночи.

Фото : lenta.ru16 июня 2018, 07:34

На Северной территории Австралии рыбак снял на видео десятки гребнистых крокодилов, вышедших на берег реки Дейли. Об этом сообщает ABC News.

Уэйд Келли (Wade Kelly), использовавший для съемки дрон с камерой, утверждает, что насчитал по меньшей мере 50 рептилий. По его словам, он много раз видел в тех местах крокодилов, греющихся по утрам после отлива, но никогда не встречал их в таком количестве.

Специалисты полагают, что снятые им кадры свидетельствуют о здоровье местной экосистемы. Крокодилы выходят на берег во время отлива в сухой сезон, чтобы отогреться на солнце после холодной ночи.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

Источник: Lenta.ru.


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