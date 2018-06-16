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Вокруг Эйфелевой башни строят стеклянную стену для защиты от террористов

Временные барьеры были установлены в июле 2016 года, сейчас завершаются работы по установке постоянной защиты.

Фото : Twitter/The Daily Caller‏16 июня 2018, 07:52

Впервые в истории Эйфелеву башню обнесли ограждением в целях защиты от потенциальных атак террористов, сообщает Лайф.

С одной стороны башни установили пуленепробиваемое стекло, с другой — решётчатый металлический забор. Толщина стекла составляет 6,5 см. Чтобы предотвратить атаки на автомобилях, перед стеклянной частью ограды установили 420 протекционных блоков.

Работы по строительству защиты планируется завершить в середине июля, на проект потрачено 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что преграда будет смонтирована не только вокруг башни, но и вокруг садов, прилегающих к достопримечательности.


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