Вокруг Эйфелевой башни строят стеклянную стену для защиты от террористов

Временные барьеры были установлены в июле 2016 года, сейчас завершаются работы по установке постоянной защиты.

Впервые в истории Эйфелеву башню обнесли ограждением в целях защиты от потенциальных атак террористов, сообщает Лайф.

С одной стороны башни установили пуленепробиваемое стекло, с другой — решётчатый металлический забор. Толщина стекла составляет 6,5 см. Чтобы предотвратить атаки на автомобилях, перед стеклянной частью ограды установили 420 протекционных блоков.

Работы по строительству защиты планируется завершить в середине июля, на проект потрачено 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что преграда будет смонтирована не только вокруг башни, но и вокруг садов, прилегающих к достопримечательности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!