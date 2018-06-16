Димаш Кудайберген прокомментировал слухи о своей смерти

На своей странице в Instagram артист опубликовал пост.

Фото : bnews.kz

Казахстанский певец Димаш Кудайберген прокомментировал слухи о своей смерти, передает Zakon.kz. На своей странице в Instagram артист опубликовал пост. "Не верьте им. Я жив. Родным будет плохо, если они случайно увидят это в Интернете. Всем добра и счастья. Больше так не делайте друзья", - написал Димаш.

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