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Димаш Кудайберген прокомментировал слухи о своей смерти

На своей странице в Instagram артист опубликовал пост.

Фото : bnews.kz16 июня 2018, 07:57

Казахстанский певец Димаш Кудайберген прокомментировал слухи о своей смерти, передает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram артист опубликовал пост.

"Не верьте им. Я жив. Родным будет плохо, если они случайно увидят это в Интернете. Всем добра и счастья. Больше так не делайте друзья", - написал Димаш.


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