Бою Головкина с Сондерсом в США предрекли финансовый провал

Их бой состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишерскептически оценивает бой Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) с Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО), который мог бы состояться в случае срыва рематча GGG и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

«Головкин и Леффлер были очень близки к объединительному бою с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом — на арене Forum в Инглвуде, штат Калифорния. Это PPV-событие, скорее всего, включало бы в себя возвращение Романа Гонсалеса и Хайме Мунгии в ТВ-кард. Но этот поединок, вероятно, сделал бы 250 — 300 тысяч PPV», — пишет Фишер.

В итоге же Головкину и «Канело» удалось урегулировать финансовый вопрос — их бой состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.





