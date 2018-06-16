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Трамп нагрубил половине лидеров G7

Трамп прилюдно обвинил Юнкера в убийстве за штрафы, которые ЕС наложил на американских производителей.

Фото : Jesco Denzel/German Federal Government via AP16 июня 2018, 08:35

Президент США Дональд Трамп во время саммита «Группы семи» в Канаде несколько раз назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей», а президенту Франции Эмманюэлю Макрону заявил, что «все террористы — в Париже». Об этом газете The Wall Street Journal рассказали ряд дипломатов из стран Старого света.

Трамп прилюдно обвинил Юнкера в «убийстве» за штрафы, которые ЕС наложил на американских производителей. Пассаж касательно базирования экстремистов во французской столице прозвучал во время обсуждения методов борьбы с терроризмом — по словам Трампа, Макрон именно по этой причине «знаком с ситуацией не понаслышке».

Также под раздачу попал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Обсуждая миграционный кризис в Европе Трамп заявил, что для Токио эта проблема неактуальна, однако он может послать 25 миллионов мексиканцев, «и ты очень скоро лишишься своего поста»

Сразу после окончания саммита Трамп написал в своем Twitter, что дал указание не подписывать со стороны США итоговое коммюнике из-за лживых заявлений премьер-министра Канады Джастина Трюдо, прозвучавших в ходе его пресс-конференции.

Источник: Lenta.ru


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