В Костанае студентов зачисляли без вступительных экзаменов

Ряду студентов поставлен высокий качественный показатель успеваемости, в то время, как пояснили сами студенты,они даже не посещали занятия.

Заместители руководителей Костанайских территориальных Департаментов Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Салыкбаевым Е.А. и Национального бюро по противодействию коррупции Есимовым А.А. провели семинар-совещание в Управлении образования акимата Костанайской области с участием госслужащих и директоров всех колледжей области, передает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Сотрудники Антикоррупционного ведомства рассказали, что провели досудебное расследование в КГКП «Костанайский сельскохозяйственный колледж управления образования акимата Костанайской области». И выявили нарушения закона при осуществлении государственного образовательного заказа по подготовке специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2017-2018 учебный год.

Студенты колледжа рассказали, что они не сдавали вступительные экзамены. Без этого были зачислены в состав обучающихся. Отмечено, что подобные нарушения не единичны и повторялись в течении всего учебного года.

Кроме того, ряду студентов поставлен высокий качественный показатель успеваемости, в то время, как пояснили сами студенты,они даже не посещали занятия. Явным и неопровержимым фактом выставления преподавателями фиктивных оценок обучающимся являются сведения пограничной службы об отсутствии на территории РК с февраля 2017 года по настоящее время студента группы ветеренарии. То есть и при поступлении его не было на территории страны.

Согласно пояснениям, полученным от более чем от 30 студентов колледжа установлено, что они посещали занятия 2-3 раза в месяц, что не соответствует образовательным стандартам по подготовке специалистов с техническим и профессиональным образованием по очной форме обучения.

Колледжу вынесено представление об устранении нарушений. А на семинаре предложили внести в законодательство некоторые изменения, с целью не допущения подобных фактов.

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