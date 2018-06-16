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На большей части Казахстана в субботу ожидается град

Местами пройдут дожди с грозами, усиление ветра, шквал.

Фото : Gismeteo.kz16 июня 2018, 09:30

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской, ночью Южно-Казахстанской, днем Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях возможно усиление ветра 15-20 м/с, днем в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях - град, ночью в Жамбылской области местами – шквал. В Северо-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град.

На большей части Мангистауской, Кызылординской, местами в Атырауской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Атырауской области - сильная жара.

Погода в Алматы в днем 20°, преимущественно облачно: небольшой дождь.

Погода в Астане днем 18°, облачно.

Прогноз погоды на 16 июня.

Состояние погоды на 9:30


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