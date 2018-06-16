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В Мексике шесть полицейских погибли при столкновении с бандитами

Сейчас в районе атаки развернута крупная операция по поиску преступников.

Фото : AP Photo / Gustavo Aguado16 июня 2018, 09:43

Шесть полицейских были убиты в перестрелке с преступниками в мексиканском штате Пуэбла, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, на стражей порядка у города Амосок напали так называемые "уачиколерос" — похитители топлива из трубопроводов. Сейчас в районе атаки развернута крупная операция по поиску преступников.

Ежегодные потери в результате воровства нефтепродуктов составляют в Мексике порядка 20 миллиардов песо (около 1 миллиарда долларов). Этот вид нелегального бизнеса весьма развит в латиноамериканской стране. В декабре 2010 года взрыв на месте незаконной врезки в трубу унес жизни 29 человек в поселке Сан-Мартин-Тексмелукан в Пуэбле, подобные взрывы с меньшим числом жертв постоянно происходят в разных мексиканских штатах.


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