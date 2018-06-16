Цены на нефть по итогам торгов значительно понизились
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 1,83 доллара.
Фото : inform.kz16 июня 2018, 10:24
Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно понизились, передает МИА «Казинформ».
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 2,5 доллара, до 73,44 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 1,83 доллара, до 65,06 долларов за баррель.
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