В Караганды владелицу массажного судят за организацию притона

По мнению следователей, массажистки оказывали элитным клиентам интимные услуги.

В Караганды сейчас проходит беспрецедентный процесс. Владелицу массажного салона для мужчин судят за организацию и содержание притона, сообщает Zakon.kz со ссылкой 31 канал.

По мнению следователей, массажистки оказывали элитным клиентам интимные услуги. Но мастера с этим категорически не согласны. Они пришли в суд, чтобы рассказать, в чем разница между интим-услугами и лечебной терапией.

Это, пожалуй, самый пикантный процесс в истории карагандинского судопроизводства. Его участникам предстоит выяснить, был интим или нет. Хозяйка салона и обвиняемая в сводничестве уверена, что не было. Хотя и подтверждает, что ее массажистки – сплошь красивые, молодые и полуголые, а клиенты – богатые мужчины.

– Вы же не слышите о закрытии других 13 салонов. И при этом здесь нахожусь сегодня только я. Проституция запрещена, сводничество запрещено. Но нет такого понятия, закона, что эротический или боди-массаж запрещен. Поэтому я брала с девочек расписки, что они не оказывают интимные услуги, - сказала обвиняемая Олеся Мариинская.

Однако Олеся тут же признает, что не все из ее молодых и красивых массажисток придерживались правил. Мол, были случаи, когда сама уличала работниц в торговле телом и увольняла. Ее адвокат тоже настаивает на том, что эротический массаж – не проституция.

– Полицейские статистов попросили, дали им деньги, чтобы они пошли, воспользовались услугами массажисток. Те зашли, сделали себе массаж, вышли. И полицейские считают, что они совокупились с проститутками за деньги, - прокомментировал адвокат Игорь Кирьянов.

Адвокат даже предложил провести эксперимент, чтобы показать судье, что такое эротический массаж. Но судья отклонил ходатайство. Впрочем, непристойностей и без эксперимента хватало.

Как рассказывали девушки, при устройстве на работу у них требовали медицинские книжки и сертификаты массажисток, они проходили обучение. В качестве оплаты – процент от выручки. Некогда популярный салон закрыт, а пикантные слушания продолжаются.

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