Аружан Саин дала старт благотворительному марафону в Алматы

В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции РК запустили впервые провели благотворительный марафон в Алматы. Собранные средства планируется предоставить в детский фонд "Подари детям жизнь", сообщает Zakon.kz.

Прийти на массовый забег решили участники со всего Казахстана, без ограничений по полу и возрасту. Всего на линию старта вышло более 15000 государственных служащих из областных центров Республики.Специально для алматинских спортсменов был организован телемост со столицей, где участники смогли в прямом эфире подбадривать друг друга перед стартом. Данный забег организован Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и Общественным Фондом "Добровольное Общество Милосердие".

Целью данного марафона является сбор средств на материально-техническое обеспечение детских домов. Собранные в рамках забега средства будут направлены на реализацию благотворительного проекта "Подари детям жизнь", Основателя благотворительного фонда Добровольное общество "Милосердие" Аружан Саин перед стартом сказала несколько слов о благотворительном марафоне.

"Этот марафон проходит не только в поддержку спортивного образа жизни казахстанцев, но и для наших детей. Я благодарна организаторам. От себя и родителей хочу сказать, что за 12 лет работы жители Казахстана подарили жизни 1 618 детям. Это огромное количество. Сегодня проходит лечение около 20 детей. Мы их ждем с нетерпением на родине", - сказала общественник.

Марафон начался с динамичной массовой гимнастики. Сам забег разделили по двум дистанциям: для мужчин 2,5 километра и 1,5 километра - для женщин. Однако серьезных ограничений никто не делал, если девушки хотели испытать свои силы на длинной дистанции, их никто не отговаривал. Заместитель акима города Алматы Кырыкбаев Арман Оразбаевич дал старт марафону и пожелал его участникам удачи.

"Это большое событие для наших государственных служащих и прежде всего, кто хочет вести здоровый образ жизни приобщаться к спорт. В городе Алматы созданы все условия для развития спорта и поддержания здорового образа жизни", – отметил Арман Кырыкбаев.

Самым юным участником организаторы приготовили сладости. По итогам забега победители были награждены дипломами, медалями, а также сертификатами АДГСПК РК.