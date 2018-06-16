Как пенсионерам получить справки по расчету размера базовой пенсионной выплаты

Для получения справки, можно зайти на портал без ЭЦП, авторизовавшись лишь по ИИН, и при помощи SMS-пароля или ЭЦП подтвердить свой запрос.

Казахстанские пенсионеры могут узнать размер базовой пенсии, не выходя из дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).

Справки по расчету размера базовой пенсионной выплаты можно получить через портал eGov.kz.

Для получения справки, можно зайти на портал без ЭЦП, авторизовавшись лишь по ИИН, и при помощи SMS-пароля или ЭЦП подтвердить свой запрос.

«Главная цель интегрирования информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК, ЕНПФ и портала электронного правительства – это возможность получения всей информации о своих пенсионных отчислениях и накоплениях, не выходя из дома. Теперь, при изменениях расчетов базовой пенсионной выплаты, граждане пенсионного возраста смогут получить необходимую информацию в режиме онлайн», - отметил Асет Турысов, Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии».

Напомним, что на портале электронного правительства можно заказать услуги: «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) ЕНПФ» и «Получение справки о пенсионных отчислениях». Услуги расположены в категории «Гражданам», рубрика «Трудоустройство и занятость», раздел «Трудовые отношения». Данные услуги оказываются бесплатно.

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