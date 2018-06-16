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Кристину Агилеру не узнали в метро

Выступление певицы прошло в подземке на Манхэттене для вечернего шоу комика Джимми Фэллона.

Фото : скриншот16 июня 2018, 11:55

Певица Кристина Агилера в компании американского телеведущего Джимми Фэллона выступила инкогнито в нью-йоркском метро под видом уличного музыканта для программы The Tonight Show, пишет Лайф.

Импровизированная группа исполнила песню Ареты Франклин Freedom. После того как вокруг выступающих собралась толпа, Агилера и Фэллон решили раскрыть свои лица.

Под крики удивлённой таким сюрпризом публики группа исполнила хит певицы Fighter.


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