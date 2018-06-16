В Алматы оштрафовали женщину, которая не пропустила автомобиль скорой помощи
Женщина-водитель загородила путь автомобилю скорой помощи и отказывалась уступать ему дорогу.
Фото : 24.kz16 июня 2018, 11:58
В Алматы оштрафована водитель, не пропускавшая автомобиль скорой помощи, видео инцидента было опубликовано в соцсетях, сообщает Sputnik Казахстан.
Полицейские проанализировали нарушение, снятое очевидцем, и решили наказать водителя.
"Женщина, управлявшая автомобилем Honda, на узкой улице не предоставила преимущество оперативному транспортному средству, то есть "скорой помощи". На 30-летнюю гражданку И. составлен протокол по статье 598 КРКобАП (Не предоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами)", — рассказал начальник отдела розыска местной полицейской службы Ерик Насырбеков.
Стражи порядка провели с нарушительницей разъяснительную беседу.
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