В Москве прощаются с режиссером Станиславом Говорухиным

Режиссер Станислав Говорухин после церемонии прощания будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Прощание с известным режиссером, актером, депутатом Госдумы России Станиславом Говорухиным началось в субботу в Москве, оно проходит в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя, сообщает Sputnik.

О смерти режиссера стало известно в четверг, 14 июня. Говорухин умер в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 82 года.

В центре храма, у гроба, — многочисленные венки от президента РФ Владимира Путина и администрации президента, министерства культуры страны, Фонда кино, Союза кинематографистов, киноконцерна "Мосфильм", лично от певца Иосифа Кобзона и многих других.

Проститься с режиссером среди первых пришли депутаты Госдумы и глава концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

После церемонии прощания Станислава Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище.

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