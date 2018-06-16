В СКО тело 7-летнего ребенка неделю лежало в воде
Мальчик погиб 9 июня.
Фото : inform.kz16 июня 2018, 12:47
Североказахстанские спасатели обнаружили тело утонувшего в реке Есиль 7-летнего ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
По информации пресс-службы КЧС МВД, сегодня в 7.15 утра в реке Есиль, в 10 километрах ниже по течению от села Новоникольское Кызылжарского района, сотрудники оперативно-спасательного отряда обнаружили и извлекли из воды тело погибшего ребенка.
Мальчик погиб 9 июня. Ребенок по неосторожности упал с моста, расположенного вблизи села Новоникольское. Все это время спасатели, полиция и местные жители не прекращали поиски тела погибшего.
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