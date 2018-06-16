В Атырауской области 154 выпускника стали обладателями знака отличия "Алтын белгі"

В регионе окончили школу 5177 выпускников, из них 3935 будут сдавать ЕНТ.

Еще 95 выпускников окончили школу с отличием и получили "Лучший аттестат", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

В Атырау состоялся V региональный форум под названием "Дарынды ұрпақ - ел болашағы". В мероприятии, посвященном окончанию учебного года, приняли участие 2500 выпускников общеобразовательных школ города и области.

По информации управления образования Атырауской области в регионе окончили школу 5177 выпускников, из них 3935 будут сдавать ЕНТ. По итогам учебного года 154 выпускника удостоились знака отличия "Алтын белгі", еще 95 старшекласников стали обладателями аттестатов с отличием.

С окончанием школы выпускников поздравил аким Атырауской области Нурлан Ногаев. Глава региона выразил уверенность в том, что все знания, полученные за 11 лет от педагогов и родителей, абитуриенты применят уже в новой взрослой жизни и сделают правильный выбор будущей профессии.

-Глава государства уверен, что в построении будущего Казахстана важен человеческий капитал, а это и есть образование, которое дается в школах и других учебных заведениях, а также воспитание, которое вкладывают родители в ребенка на протяжении всей жизни. Сегодня в стране созданы все условия для того, чтобы получить качественное образование не только в школах, но и ВУЗах. В Атырауской области из местного бюджета уже второй год выделяются гранты на обучение студентов. Если в прошлом году по региональным грантам в лучшие университеты страны поступили 222 выпускника, в этом году их будет уже 300. Мы со своей стороны делаем все, для того, чтобы образование для нового поколения казахстанцев было качественным и доступным, - обратился Нурлан Ногаев к выпускникам.



В продолжении форума аким Атырауской области вручил отличникам учебы нагрудные знаки "Алтын белгі", далее прошла церемония вручения аттестатов с отличием. В ходе праздничного мероприятия благодарственными письмами и подарками были отмечены и 17 победителей предметных олимпиад, международных и республиканских конкурсов.

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