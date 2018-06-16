В Казахстане прошла презентация обновленного журнала «Транзит.kz»

Новый собственник выпускающегося на протяжении 11 лет издания решил произвести ребрендинг и вывести журнал на новый уровень.

Стильный современный журнал о транспорте и логистике Казахстана с качественным авторским контентом «Транзит.kz»презентовали сегодня в Астане членам Правительства, руководителям национальных компаний, представителям делового и медийного сообщества, сообщает Zakon.kz.

Новый собственник выпускающегося на протяжении 11 лет издания решил произвести ребрендинг и вывести журнал на новый уровень.

Презентацию обновленного журнала посетили почетные гости: министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан -ЖенисКасымбек, председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Канат Алпысбаев, вице-министр культуры и спорта – Ерлан Кожагапанов, вице-министр информации и коммуникаций Нургуль Мауберлинова, а также другие государственные и общественные деятели, руководители транспортно-логистических компаний.

В Казахстане не так много отраслевых изданий, особенно рассказывающих о транспортно-логистическом развитии страны. Поэтому новый собственник журнала Ержан Сейтказинов решил инвестировать именно в это направление.

«Для меня журнал «Транзит.kz» не просто медиа проект, это вызов. Транспортная отрасль в Казахстане одна из приоритетных. Мы географически связываем Китай с Россией железнодорожными путями, автопереходами. На Каспийском море наша морская компания – одна из крупнейших. Во всей Азии лидером стал наш авиаперевозчик. То есть мы являемся центральным хабом Евразии. И мне хочется внести хоть небольшой вклад в страновой пиар Казахстана, помочь в привлечении туристов, инвесторов. Новый слоган журнала – «Сквозь сердце Евразии». Надеюсь, с нашей командой мы справимся с этим вызовом», – сказал главный редактор Ержан Сейтказинов.

Выступая на презентации, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек отметил важность издания.

«Доля транспорта и коммуникаций в ВВП страны превышает 8%. Это довольно внушительный вклад в экономику Казахстана. Мы находимся между двумя крупными рынками – Китаем и Европой. Поэтому транспорт и логистика – значимые для Казахстана сферы. Освещать всю эту работу грамотно – задача СМИ, в том числе журнала «Транзит.kz». Мы желаем коллективу и руководству издания профессиональных успехов. Журнал для нас очень интересен, и мы со своей стороны обещаем оказать всяческую поддержку – техническую, информационную. Как руководитель этой отрасли, обещаю оказывать всяческую практическую помощь. У нас есть большой объем информации, новые идеи, проекты, и мы готовы с удовольствием эту информацию доводить до граждан через ваш журнал», – заверил министр.

Глава АО «НК «ҚТЖ» Канат Алпысбаев подчеркнул, что борьба за транзит не только в транспортной отрасли, но и в медийном поле.

«Думаю, появление этого журнала ознаменует новую этапность в позиционировании Казахстана как транзитного хаба. Это целевая задача, которая ставится перед нами Главой государства. Реализуется ряд стратегических инициатив, которые требуют всестороннего освещения. Надеюсь, с появлением журнала появится много рубрик не только информационного, но и аналитического плана, чего, я считаю, нам во многом не хватает. Конечно, мы как транспортники, как национальный холдинг, будем этому только содействовать и всецело будем поддерживать данный проект. Желаем коллективу дальнего плавания, бесконечных стальных магистралей, длинных автомобильных дорог и светлого неба!» – поздравил редакцию Канат Алпысбаев.

Ерлан Кожагапанов в свою очередь отметил важность освещения темы туризма. Транспортная и туристская отрасли взаимосвязаны.

«Значение данного издания трудно переоценить, особенно когда наша экономика активно развивается, с каждым годом растут поступления от транзита. Хочу подчеркнуть роль транзита в развитии туристической отрасли. Сейчас Правительство по поручению Главы государства придает огромное значение этому направлению. Иначе для чего построены тысячи километров – конечно, для развития туризма. Сегодня Казахстан посещает более 7,5 миллиона человек, из них порядка 3,5 миллиона передвигается в режиме транзита. И цифра из года в год будет расти. Желаем успеха, пусть журнал станет одним из самых читаемых в нашей стране», – дал он напутствие.

Вице-министр информации и коммуникаций Нургуль Мауберлинова выразила уверенность, что журнал легко справится с задачей Главы государства информировать население об изменениях в транспортно-логистической сфере.

Как отметили гости презентации, первый номер обновленного журнала получился насыщенным: подняты актуальные вопросы, отражены достижения отрасли, спикерами выступают авторитетные личности. Преображения заметны уже с обложки: изменился дизайн, логотип, слоган издания, предусмотрено анонсирование содержания. Теперь журнал рассказывает о всех видах транспорта. После ребрендинга появились новые интересные рубрики, расширилась тематика контента.

Помимо наличия печатной версии, будет действовать новый технологичный сайт. Аудиторию составят и интернет-пользователи из других стран.

Заметно расширилась зона распространения журнала – его можно будет почитать в гостиницах, аэропортах, на вокзалах, следуя в поездах «Тұлпар-Тальго». Получателями издания являются также Администрация Президента РК, канцелярия Премьер-Министра, аппараты Сената и Мажилиса Парламента, министерства и национальные компании.

Республиканский журнал «Транзит.kz» выпускается с июня 2007 года ежеквартально, теперь он будет выходить ежемесячно.

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