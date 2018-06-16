Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Индонезии питон проглотил женщину

Местные жители убили змею, вскрыли ее живот и обнаружили там тело пропавшей.

Фото : © Fotolia / fantasy16 июня 2018, 14:34

На индонезийском острове Сулавеси питон проглотил женщину. Ее тело было обнаружено внутри рептилии после нескольких дней поиска, сообщает Росбалт.

По данным полиции, 54-летняя домохозяйка Ва Тиба исчезла вечером 14 июня. Она отправилась проверить кукурузную плантацию в километре от дома. Больше ее никто не видел.

Семья пропавшей забила тревогу. Сестра Ва Тибы отправилась на поиски, но нашла только следы, фонарь, обувь и мачете. После этого она обратилась за помощью к местным жителям. Через несколько часов они нашли 8-метрового питона с раздутым животом. Местные жители убили змею, вскрыли ее живот и обнаружили там тело пропавшей.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты
Это надо видеть!