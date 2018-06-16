В Индонезии питон проглотил женщину

Местные жители убили змею, вскрыли ее живот и обнаружили там тело пропавшей.

На индонезийском острове Сулавеси питон проглотил женщину. Ее тело было обнаружено внутри рептилии после нескольких дней поиска, сообщает Росбалт.

По данным полиции, 54-летняя домохозяйка Ва Тиба исчезла вечером 14 июня. Она отправилась проверить кукурузную плантацию в километре от дома. Больше ее никто не видел.

Семья пропавшей забила тревогу. Сестра Ва Тибы отправилась на поиски, но нашла только следы, фонарь, обувь и мачете. После этого она обратилась за помощью к местным жителям. Через несколько часов они нашли 8-метрового питона с раздутым животом. Местные жители убили змею, вскрыли ее живот и обнаружили там тело пропавшей.

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