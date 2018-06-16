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Драку за спортплощадку в Рудном сняли на видео

Судя по комментариям, женщина обратилась с заявлением в полицию.

Фото : скриншот16 июня 2018, 14:57

В Рудном произошла драка за спортплощадку, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента опубликовала в Instagram мама одного из подростков-участников конфликта.

- Вот такой неприятный инцидент случился с моим сыном на площади КРЦ «Горняк». В новом скейт-парке, который так красиво расположился перед КРЦ, нервные мамочки, гуляющие со своими детьми буквально избила с нецензурной бранью моего сына, - подписала видео женщина.

Судя по комментариям, женщина обратилась с заявлением в полицию.

Напомним, похожий инцидент произошёл 6 мая в районе КСК. Тогда конфликт произошел между женщиной и подростком.


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