Названы главные преимущества Головкина перед «Канело» во втором бою

Журналист Boxingnews24.com Шон Джонс перечислил основные пункты, по которым казахстанец Геннадий Головкинпревосходит своего мексиканского визави Сауля «Канело» Альвареса на пути ко второму поединку 15 сентября, пишет Sports.kz.

По мнению Джонса, GGG имеет ощутимое преимущество по следующим показателям:

— Сила. Головкин является более мощным бойцом. «Канело» может перевесить Головкина, но у него не будет такой силы удара, как у GGG.

— Лучшее планирование: Головкину не придется разгадывать загадку «Канело», как в прошлый раз, когда мексиканец удивил его, бегая по рингу в течение большей части боя. Если «Канело» использует тот же план, то Головкин будет к нему готов. Если же Альварес пойдет на войну, то это стиль, к которому Головкин также хорошо подготовлен, поскольку он предпочитает, чтобы его соперники стояли и сражались, а не бегали от него, как это делал «Канело».

— «Канело» перенес операцию на колене. Не так давно мексиканец прооперировал правое колено. Восстановление после операции занимает несколько месяцев, и часто боксер после этого долгое время бывает не тем, что раньше. Вряд ли «Канело» успеет набрать былые кондиции. Его колену потребуется больше времени, чтобы набрать полную силу. Даже если он восстановится на 70%, этого будет недостаточно для того, чтобы быть тем же бойцом, что и в прошлом сентябре.

— Неактивность Альвареса. «Канело» совершил две ошибки, которые привели к годичному периоду бездействия. Первой ошибкой было сидеть и ждать восемь месяцев после первого боя вместо того, чтобы немедленно провести рематч с GGG в декабре или январе. Вторая ошибка состоит в том, что он ел зараженную кленбутеролом говядину у себя на родине. Если он знал, что есть такое мясо в ресторанах рискованно, то ему не следовало этого делать. В результате, Атлетическая комиссия отстранила его еще на шесть месяцев до августа. Итого, вместо восьми месяцев простоя «Канело» будет отсутствовать на ринге целый год.

— Необходимость «Канело» увеличить выносливость ударит по его габаритам. Если Альварес намерен как следует поработать над своим кардио ко второму бою с Головкиным, то это приведет к потере веса. GGG же не станет меньше. Он будет таким же сильным, если не еще сильнее.

— Головкин начнет тренировочный лагерь к бою с «Канело» в более хорошей форме. Когда GGG начинал свой лагерь к их первому бою, казалось, что у него есть лишний вес, который он позволил себе набрать после поединка с Дэниэлом Джейкобсом. На этот раз Геннадий был мотивирован и активно тренировался к встрече с Ванесом Мартиросяном 5 мая. Так что Головкин не будет в плохой форме к старту нового лагеря, и он будет стремиться превзойти «Канело». А это не лучшая новость для мексиканца.





