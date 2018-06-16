В Үкімет үйі обсудили развитие туристической отрасли Казахстана

В ходе совещания обсуждены важнейшие аспекты развития отрасли туризма и рассмотрены меры государственной поддержки туристской деятельности.

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось совещание по вопросам разработки Государственной программы развития туристической отрасли Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе совещания обсуждены важнейшие аспекты развития отрасли туризма и рассмотрены меры государственной поддержки туристской деятельности.

С презентацией проекта Карты туристификации РК выступил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

Проект Карты включает 62 туристских дестинации и объектов, из которых 46 являются действующими и 16 новыми. Базовыми критериями отбора являлись потенциальный рост объема туристского потока и уникальность объекта в качестве туристского магнита для всей страны. Учитывалась историко-культурная значимость предлагаемых объектов, например, памятники, признанные ЮНЕСКО или вошедшие в перечень объектов Великого Шелкового пути, а также Сакральные объекты общенационального значения «Рухани Жангыру».

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