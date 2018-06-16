Казахстанский боксер Иван Дычко прошел официальное взвешивание перед боем в США

Казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко прошел официальное взвешивание перед боем в США, сообщает СИА «SPORTINFORM».

На взвешивании Дычко показал -108,5 килограммов. Соперник Ивана, американец Майкл Марроне оказался тяжелее - 113,04 килограмма. Завтра боксеры проведут 8-рандовый поединок в тяжелом весе.

Бой Ивана Дычко против Майкла Марроне состоится утром 17 июня (по времени Астаны) в Сент-Питерсберге (Штат Флорида, США). В настоящее время «рекорд» казахстанского тяжеловеса Дычко состоит из пяти боев и пяти побед нокаутами. На счету американца Марроне 21 победа (16 нокаутом) и восемь поражений.

Напомним, в марте Дычко отправил в нокаут американца Стивена Кирнан. Бой проходил в Голливуде, и Кирнан упал очень по-киношному.



