В ЮКО отпраздновали День медицинского работника

Глава региона вручил награды более 70 медицинским работникам.

В Южно-Казахстанской области отпраздновали День медицинского работника, сообщает Zakon.kz.

Принявший участие в торжественном мероприятии аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев поздравил медиков с профессиональным праздником.

«Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! В мире есть много различных профессий, и одна из самых уважаемых и почетных – профессия врача. Благодаря вашей помощи, мы лечимся и поправляемся. Вы всегда оказываетесь рядом в трудные моменты. Поздравляя Вас с праздником, хочу пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в труде. Пользуясь случаем, также хочу поздравить со светлым праздником Ораза айт. Желаю больших достижений нашей стране», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, глава региона вручил награды более 70 медицинским работникам. В частности, ряд работникам сферы здравоохранения были вручены медали «За заслуги перед областью», почетные грамоты и благодарственные письма акима Южно-Казахстанской области. Вместе с тем, ряд медиков наградили нагрудными знаками «Отличник здравоохранения Республики Казахстан» и «За вклад в сферу здравоохранения Республики Казахстан».

На торжественном мероприятии лучшим медицинским учреждением признана областная клиническая больница. В связи с этим, аким области вручил главному врачу данного учреждения Марату Пашимову ключи от микроавтобуса. Наряду с этим, ключи от легкового автомобиля вручил лучшему акушер-гинекологу Нуржану Махмутову. Кроме того, глава региона вручил ключи от частного дома главному врачу Сарыагашской центральной районной больницы Ибрагим Ташеву, а врачу Бакдаулету Мырзакасымову ключи от квартиры.

Стоит отметить, на сегодняшний день, в результате экономического роста региона улучшилась материально-техническая база медицинских учреждений, достигнув среднего республиканского показателя, составив 65,6% (РК 65,7%). Лишь за 2017 год из местного бюджета на материально-техническое оснащение сферы медицины было выделено 6,2 млрд. тенге.

Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой известных республиканских и областных звезд.

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