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В Алматы перевернулась бетономешалка

В результате ДТП никто не пострадал, однако на проезжую часть вылился бетон.

Фото : zakon.kz16 июня 2018, 16:53

В Алматы в районе развязки улицы Бокейханова с проспектом Райымбека перевернулась бетономешалка, сообщает Zakon.kz.

Автобетоносмеситель двигался в южном направлении по улице Бокейханова. Судя по всему, водитель не соблюдал скоростной режим, и на затяжном повороте автомобиль опрокинулся на бок.

Со слов водителя, его подрезала другая машина, и ему пришлось резко повернуть.

В результате ДТП никто не пострадал, однако на проезжую часть вылился бетон.

Прибывшие пожарные приняли меры против возгорания топлива.


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