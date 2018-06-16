В Алматы перевернулась бетономешалка

В результате ДТП никто не пострадал, однако на проезжую часть вылился бетон.

В Алматы в районе развязки улицы Бокейханова с проспектом Райымбека перевернулась бетономешалка, сообщает Zakon.kz.

Автобетоносмеситель двигался в южном направлении по улице Бокейханова. Судя по всему, водитель не соблюдал скоростной режим, и на затяжном повороте автомобиль опрокинулся на бок.

Со слов водителя, его подрезала другая машина, и ему пришлось резко повернуть.

В результате ДТП никто не пострадал, однако на проезжую часть вылился бетон.

Прибывшие пожарные приняли меры против возгорания топлива.

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