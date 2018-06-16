В Алматы перевернулась бетономешалка
В результате ДТП никто не пострадал, однако на проезжую часть вылился бетон.
Фото : zakon.kz16 июня 2018, 16:53
В Алматы в районе развязки улицы Бокейханова с проспектом Райымбека перевернулась бетономешалка, сообщает Zakon.kz.
Автобетоносмеситель двигался в южном направлении по улице Бокейханова. Судя по всему, водитель не соблюдал скоростной режим, и на затяжном повороте автомобиль опрокинулся на бок.
Со слов водителя, его подрезала другая машина, и ему пришлось резко повернуть.
В результате ДТП никто не пострадал, однако на проезжую часть вылился бетон.
Прибывшие пожарные приняли меры против возгорания топлива.
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